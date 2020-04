Milano, inquilini di un condominio allontanano famiglie abusive: avevano occupato 2 appartamenti (Di martedì 21 aprile 2020) Due famiglie rom sono state "sfrattate" dagli appartamenti occupati abusivamente di una palazzina in via Graf 22, a Milano, grazie all'intervento della restante parte di inquilini, circa 50, tutti in regola. Da un primo diverbio, la situazione stava per degenerare, ma l'intervento dei carabinieri ha sedato gli animi. Le due famiglie abusive hanno quindi abbandonato gli appartamenti occupati. Leggi su fanpage Milano - anziani e giovani diventano coinquilini grazie al progetto “Prendi in casa uno studente”

claudio_who : @totalfreedom973 @mir_btc I miei inquilini sono delle Filippine, ma sono rimasti a Milano per l'epidemia. Comunqu… - amcaserodano : Sugli affitti abitativi, Regioni in ordine sparso: Associazioni degli inquilini e movimento consumatori chiedono co… - gioggsan : Socialità, radio e antropologia urbana: a Milano c'è una radio che racconta la quarantena nelle case popolari: 'si… - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews #Coronavirus da #RegioneLombardia grande attenzione per inquilini case popolari #Aler #Milano. @bologninistefan ha… - ivonne69villa : RT @RegLombardia: #LNews #Coronavirus da #RegioneLombardia grande attenzione per inquilini case popolari #Aler #Milano. @bologninistefan ha… -

Milano, inquilini di un condominio allontanano famiglie abusive: avevano occupato 2 appartamenti Milano Fanpage.it Mutui, affitti, prezzi: che cosa succede adesso sul mercato (e come difendere la casa)

Sarà più difficile avere prestiti dalle banche,mentre le surroghe restano sul tavolo. I prezzi potrebbero scendere favorendo gli acquirenti. Le compravendite viste i calo di oltre 100 mila unità. Ma n ...

Studenti fuori sede, sì al recesso dal contratto d’affitto per la pandemia

Abitiamo a Firenze, lui studia al Politecnico di Milano. È rientrato in famiglia il 12 febbraio ... Ciò premesso, si evidenzia che – salvo diversa pattuizione più favorevole all'inquilino – il patto 9 ...

