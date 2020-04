Milan, Ibrahimovic tarda il rientro: vuole avere la certezza di allenarsi (Di martedì 21 aprile 2020) Ibrahimovic vuole la garanzia di poter allenarsi prima di fare ritorno al Milan: la posizione dell’attaccante svedese Il Milan ha richiamato i calciatori stranieri in attesa di novità sulla ripresa della Serie A, ponendo come data limite il 22 aprile per il rientro in Italia. Sorgono però problemi sulla situazione legata a Zlatan Ibrahimovic. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante svedese ha fatto sapere di volere la certezza di potersi allenare prima di fare ritorno a Milanello. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Krunic : «Ho pianto per il Milan. Ibrahimovic un campione»

Da Ibrahimovic e Bonaventura : Milan - il punto sui contratti in scadenza il 30 giugno

