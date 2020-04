Migliorano le condizioni di 77 pazienti su 100 trattati con il farmaco anti-artrite a Brescia (Di martedì 21 aprile 2020) La buona notizia arriva dagli Spedali Civili di Brescia dove qualche settimana fa è iniziata la sperimentazione con il Tocilizumab su cento pazienti. Il farmaco anti-artite reumatoide aveva già dato risultati incoraggianti nella prima fase di utilizzo all’Ospedale Cotugno di Napoli e il protocollo era stato consegnato all’Aifa con la firma del professor Paolo Ascierto. Settantasette dei pazienti trattati nel comune lombardo hanno dato segnali di netto miglioramento. LEGGI ANCHE > Altri 11 pazienti guariti a Napoli dopo il trattamento con il Tocilizumab I primi risultati, che faranno parte di un campione più alto anche a livello nazionale, sono stati diffusi dai ricercatori dell’Università di Brescia: l’utilizzo del farmaco utilizzato in passato per il trattamento dell’artrite reumatoide «mostra che la polmonite ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - migliorano le condizioni di Boris Johnson : "Fa grandi progressi"

