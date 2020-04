Michelle Hunziker ‘trasgredisce’ la quarantena: a pranzo coi Reali [FOTO] (Di martedì 21 aprile 2020) Michelle Hunziker invita la famiglia Reale a pranzo In questo periodo di quarantena dovuta al Coronavirus, il Governo ha imposto di stare distante l’uni dagli altri. Quindi da circa due mesi non si può andare a trovare i nonni, parenti e ovviamente non si può pranzare e cenare con loro. Tuttavia c’è qualcuno che ha trasgredito la regola invitando nella propria abitazione l’intera famiglia Reale inglese. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la Notizia che ha avuto l’onore di avere la Regina Elisabetta II e i suoi familiari nella sua villa a Bergamo. Ovviamente è solo uno scherzo che la soubrette svizzera ha voluto fare ai follower di Instagram. “Scusate ragazzi. Abbiamo trasgredito alle regole. Oggi hanno voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi a mangiare i casoncelli la Royal Family. Ho detto alla ... Leggi su kontrokultura Michelle Hunziker in posa con la royal family (ma senza Meghan) -

La foto nel nuovo cane di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker fa la “telecronaca” della quarantena in famiglia : il video-tour per la sua villa di Bergamo (Di martedì 21 aprile 2020)invita la famiglia Reale aIn questo periodo didovuta al Coronavirus, il Governo ha imposto di stare distante l’uni dagli altri. Quindi da circa due mesi non si può andare a trovare i nonni, parenti e ovviamente non si può pranzare e cenare con loro. Tuttavia c’è qualcuno che ha trasgredito la regola invitando nella propria abitazione l’intera famiglia Reale inglese. Stiamo parlando di, conduttrice di Striscia la Notizia che ha avuto l’onore di avere la Regina Elisabetta II e i suoi familiari nella sua villa a Bergamo. Ovviamente è solo uno scherzo che la soubrette svizzera ha voluto fare ai follower di Instagram. “Scusate ragazzi. Abbiamo trasgredito alle regole. Oggi hanno voluto a tutti i costi venire ada noi a mangiare i casoncelli la Royal Family. Ho detto alla ...

zazoomnews : Michelle Hunziker in posa con la royal family (ma senza Meghan) - - #Michelle #Hunziker #royal #family - KontroKulturaa : Michelle Hunziker 'trasgredisce' la quarantena: a pranzo coi Reali [FOTO] - - Luca_zone : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A MICHELLE HUNZIKER Non perdetevi stasera a #LeIene, dalle 21.10 su Italia1, lo scherzo a… - m_hunziker : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A MICHELLE HUNZIKER Non perdetevi stasera a #LeIene, dalle 21.10 su Italia1, lo scherzo a… - redazioneiene : STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A MICHELLE HUNZIKER Non perdetevi stasera a #LeIene, dalle 21.10 su Italia1, lo scher… -