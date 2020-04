Michelle Hunziker mostra la sua casa su Instagram e Ambra Angiolini commenta | “Siete un

(Di martedì 21 aprile 2020)la suasu: “Siete un piccolo Stato”ha aperto le porte disua ai suoi fan,ndo sui dettagli e le stanze delladove sta passando la quarantena. E la collega e attricenon si è fatta scappare l’occasione perre: “Siete un piccolo Stato“. Un divertente siparietto social tra l’attrice romana e la conduttrice televisiva, seguito dai fan di entrambe. L’ex-showgirl svizzera che ha incantato l’Italia con il suo sorriso perfetto sta passando la quarantena a Bergamo, con tutta la famiglia al completo: il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole, Celeste e Aurora. Assieme a loro anche il fidanzato di quest’ultima, Goffredo, e la sua migliore amica, Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Per uccidere la ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A MICHELLE HUNZIKER Non perdetevi stasera a #LeIene, dalle 21.10 su Italia1, lo scher… - zazoomblog : Lo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker con l’aiuto di Aurora Ramazzotti - #scherzo #Michelle #Hunziker #l’aiuto - bnotizie : Michelle Hunziker, ecco la sua casa su Instagram. Ambra Angiolini commenta: «Siete un piccolo Stato» - zazoomnews : Le Iene Show: anticipazioni servizi e scherzo a Michelle Hunziker - #Show: #anticipazioni #servizi - simcopter : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE: LO SCHERZO A MICHELLE HUNZIKER Non perdetevi stasera a #LeIene, dalle 21.10 su Italia1, lo scherzo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha aperto le porte di casa sua ai suoi fan, mostrando su Instagram i dettagli e le stanze della casa dove sta passando la quarantena. E la collega e attrice Ambra Angiolini non si è ...Vittima nella prima puntata (in gran parte dedicata a inchieste sull' epidemia) è Michelle Hunziker, la cui quiete familiare in clausura viene messa a «dura prova». Ma si è visto che la gente ha ...