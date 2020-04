Michelle Hunziker fa la “telecronaca” della quarantena in famiglia: il video-tour per la sua villa di Bergamo (Di martedì 21 aprile 2020) In una serie di video pubblicati su Instagram, Michelle Hunziker ha fatto la telecronaca di come lei e la sua famiglia trascorrano la loro quarantena, immortalando una “giornata tipo”. Così, armata di smartphone, ha fatto il giro della splendida casa di Bergamo dove vive e dove sta trascorrendo questo periodo di isolamento con il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole, Celeste e Aurora, il fidanzato di quest’ultima, Goffredo Cerza, e l’amica Sara Daniele, più ovviamente i loro amati cani e gatti. Il tour parte dal salone di casa, dove sul divano blu c’è Goffredo che gioca alla Playstation su un maxischermo. Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile cantautore Pino è invece nella camera degli ospiti dove alloggia: è perfettamente truccata e vestita. Poi Michelle Hunziker sorprende Aurora stesa nel suo letto, al buio ... Leggi su ilfattoquotidiano Michelle Hunziker : si allarga la famiglia - le prime foto

"Erano anni che lo desiderava : eccolo qui". Michelle Hunziker - un regalo davvero speciale per il suo Tomaso Trussardi

