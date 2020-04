Michela Persico Instagram | prima foto social con il pancione | «Cresce sempre più!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 21 aprile 2020) La bellissima, dopo un passato come modella, si è fatta amare dal pubblico italiano come conduttrice sportiva. La showgirl dal 2016 è fidanzata con Daniele Rugani, difensore della Juventus. Da pochissimi giorni la coppia ha annunciato ai loro fan di aspettare un bambino. Ancora il sesso del bebè non è stato rivelato, ma la bellasupoche ora fa ha pubblicato la suacon il. La showgirl, che sta entrando al quinto mese di gravidanza, è dolcissima. Lo scatto ha emozionato tutti i suoi followers, i quali hanno espresso il loro affetto nei numerosi commenti al post. Leggi anche –> Claudia Dionigifavolosa, l’abito corto ‘si arrampica’: «Che gambe! Sei un sogno»con ilLa bellissima ...