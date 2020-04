Michela Murgia, la denuncia della scrittrice: “Ho rischiato 400 euro di multa per un po’ di normalità” (Di martedì 21 aprile 2020) “Io mi porto addosso la rabbia e la certezza di aver rischiato 400 euro di multa solo perché dopo un mese di lockdown un carabiniere ha trovato irritante persino la poca normalità che ancora non è vietata“. Così la scrittrice Michela Murgia che in post su Facebook racconta quanto accaduto al mercato rionale in piazza San Cosimato, a Roma: “Tra di noi c’è più di un metro e tutte indossiamo le mascherine pur essendo all’aperto. Il mercato rionale era la seconda e ultima tappa della mia spesa settimanale“, scrive. Il riferimento è a due amiche che erano con lei: “In tre ci spostiamo dalla fila e attendiamo, mantenendo le distanze. È lì che io dico: “’Facciamoci una foto’ ed è in quel momento che un carabiniere che andava verso la macchina di servizio mi passa ... Leggi su ilfattoquotidiano La denuncia di Michela Murgia : "Ho rischiato la multa al mercato per un po' di normalità"

Si fa i selfie in strada - rischia la multa e se la prende coi carabinieri : Michela Murgia crede di essere al di sopra della legge

