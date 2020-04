Michael Jordan choc: Bulls erano un circolo di droga (Di martedì 21 aprile 2020) "Ricordo il mio arrivo, era un gran casino: giravano donne e droga. Io ero un novellino, ma i veterani della squadra facevano cose che non avevo mai visto".Michael Jordan ricorda così il suo arrivo ai Chicago Bulls. E' quanto emerge nei primi due episodi di 'The last dance', il documentario prodotto e trasmesso da ESPN nel quale viene svelato il volto meno noto della vita della star del basket mondiale e dei Bulls. La serie inizia con un breve viaggio a ritroso nella vita del campione, partendo dalla Carolina del Nord fino ad arrivare a Chicago, per giocare nei Bulls.Jordan ricorda: "Quella volta in precampionato: penso fosse a Peoria, nell'Illinois. Ero in hotel e cercavo di trovare i miei compagni, ho iniziato a bussare a tutte le porte e sono arrivato davanti a una stanza dove c'era rumore. Sentivo qualcuno che diceva: 'Shhhh, c'è qualcuno là fuori'. Poi ho ... Leggi su ilfogliettone Michael Jordan shock : “I Chicago Bulls? All’inizio erano un circo con droga e donne”

