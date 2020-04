“Mi ha dato uno schiaffo forte sul sedere” | Flavio Insinna | la confessione choc della

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 21 aprile 2020) Ginevra Pisani protagonista de L’Eredità Dallo scorso settembre Ginevra Pisani fa partegrande squadra de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno condotto da. Dopo aver fatto la corteggiatrice nel dating show Uomini e Donne con tanto di scelta da parte di Claudio D’Angelo (storia finita), la ragazza sta ricoprendo il ruolo si Professoressa. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 il quiz è stato sospeso e al momento si trova in quarantena nella sua abitazione. Nonostante la segregazione forzata, la ragazza è stata raggiunta telefonicamente daò giornalista de Il Giornale al quale ha raccontato come sta vivendo questo periodo e parlando di un triste episodio accaduto recentemente. La Professoressa del game show diparla di una molestia Intervistata da Il Giornale, la ...