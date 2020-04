Mer*** Scatta il delirio online | il dettaglio che era sfuggito | cosa compare alle

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 aprile 2020) Bisogna riavvolgere il nastro di qualche giorno, quando Matteo Salvini - domenica sera - ha partecipato ospite in collegamento per un'intervista a Non è l'arena di Massimo Giletti, su La7.spdel leader della Lega, la libreria d'ordinanza. E in molti ricorderanno gli scaffali che Salvini mostrò ai tempi delle elezioni Europee in cui la Lega diventò il primo partito, con Tapiro d'Oro e un libro su Himmler che fu buono per far polemica da sinistra. Bene, la libreria è molto cambiata. Nella sua ultima edizione, ecco comparire la biografia di Marco Van Basten, oltre al libro Putinfobia. Ma non solo, c'è anche un orsacchiotto con il nome della figlia, Mirta. Ma ilche più ha scatenato il popolo di Twitter è stata una riproduzione del celeberrimo barattolino di Piero Manzoni, l'opera d'arte concettuale "Merda d'artista". ...