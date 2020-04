Mentre l’Italia attende le novità, ‘in un attimo’ il governo si accorda e nomina i vertici delle controllate (Di martedì 21 aprile 2020) E’ ormai abbastanza evidente come questo governo proceda ormai a vista, della serie ‘domani è un altro giorno’. Dopo aver scampato il peggio ‘responsabilizzando’ esperti e scienziati, ora che si torna al dibattito, al confronto parlamentare, l’esecutivo appare abbastanza spiazzato. Del resto, in virtù dell’epidemia da coronavirus, il premier si è di fatto assunto ogni responsabilità, agendo praticamente ‘in solitaria’, decidendo per tutti, salvo qualche timida concessione agli alleati del Pd, comunque lontani anni miglia dal ‘pensiero pentastellato’. Che, come si usa in Italia da sempre in Italia, difficilmente qualcosa cambierà (solitamente si parte con le misure di emergenza, e poi rimangono), si è già capito dalla sorprendente velocità con il quale il governo ha ... Leggi su italiasera Fratelli d’Italia all’attacco : “Vergognoso scontro di potere Dem-5Stelle mentre l’Italia soffre”

Genova : Barbara Balzerani - ex br - commemora un brigatista morto. Mentre l’Italia piange i morti da coronavirus

La Francia accusa l’Italia di «aver preso misure che non hanno arginato l’epidemia». Mentre a Parigi accadeva questo (Di martedì 21 aprile 2020) E’ ormai abbastanza evidente come questoproceda ormai a vista, della serie ‘domani è un altro giorno’. Dopo aver scampato il peggio ‘responsabilizzando’ esperti e scienziati, ora che si torna al dibattito, al confronto parlamentare, l’esecutivo appare abbastanza spiazzato. Del resto, in virtù dell’epidemia da coronavirus, il premier si è di fatto assunto ogni responsabilità, agendo praticamente ‘in solitaria’, decidendo per tutti, salvo qualche timida concessione agli alleati del Pd, comunque lontani anni miglia dal ‘pensiero pentastellato’. Che, come si usa in Italia da sempre in Italia, difficilmente qualcosa cambierà (solitamente si parte con le misure di emergenza, e poi rimangono), si è già capito dalla sorprendente velocità con il quale ilha ...

matteosalvinimi : Mentre quasi tutta l’Italia, uffici pubblici e tribunali compresi, è ferma per il Virus, procede spedito il mio pro… - patriziaprestip : Amin, afgano, da 15 anni in Italia. Anche lui ha perso lavoro per #COVID?19 e non ha più un tetto. Legge quotidiani… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Mentre quasi tutta l’Italia, uffici pubblici e tribunali compresi, è ferma per il Virus, procede spedit… - SorellaBaderla : RT @IlMaest54500641: La Germania, ripeto, la GERMANIA, pianifica chiusure davvero sanguinose di eventi a fine settembre, mentre in Italia s… - ricatti88 : RT @matteosalvinimi: Mentre quasi tutta l’Italia, uffici pubblici e tribunali compresi, è ferma per il Virus, procede spedito il mio proces… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre l’Italia TRUMP “CHIUDE†GLI USA ITALIA: QUALE FASE 2? 9 colonne