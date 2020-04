Medici cinesi diventano neri: colore della pelle cambia dopo la cura da Covid (Di martedì 21 aprile 2020) Grande shock in Cina per due Medici che si sono risvegliati con la pelle nera. Entrambi avevano contratto il Coronavirus, ma al termine della terapia hanno scoperto un mutamento del loro colore. I Medici cinesi diventano neri a causa dei Medicinali assunti. Medici cinesi diventano neri. Un avvenimento incredibile La storia dei due Medici cinesi diventati neri ha lasciato tutti nello sgomento. Come riporta anche FanPage, il dottor Yi Fan e il dottor Hu Weifeng, entrambi di 42 anni, avevano contratto il virus dopo aver prestato ambedue servizio al Wuhan Central Hospital a gennaio. Le condizioni dei due erano peggiorate e i colleghi avevano dovuto riprenderli in calcio d’angolo. Stante alla dichiarazione resa da chi li ha avuti in cura, questo mutamento del colore della loro pelle è stato provocato dall’uso di un farmaco con cui è stata trattata la ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - medici cinesi contagiati si risvegliano con la pelle nera (Video)

