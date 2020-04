Mecenati per l’arte, prosegue la raccolta fondi per sostenere la cultura e lo sport (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata lanciata in particolare per due associazioni di volontariato che già tanto stanno facendo per alleviare il disagio di tante persone fragili che chiedono aiuto. I primi fondi raccolti saranno destinati alle Associazioni CABENUS ONLUS, di Padre Giuseppe Carmelo (Parrocchia di Santa Lucia a mare) e O.CARM. ONLUS, di Padre Elia Alleva, con sede in piazza del Carmine. “Sono realtà consolidate che stanno facendo uno sforzo straordinario per i meno fortunati e che hanno bisogno subito di atti concreti di vicinanza per offrire soprattutto pasti ogni giorno di questa terribile pandemia. Ma non basta. Bisogna essere anche vicini al mondo ... Leggi su anteprima24 I Mecenati per Emergenza Covid-19 a sostegno delle famiglie bisognose (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – M.A.C.S. iper l’arte, il cinema e lohanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Unaè stata lanciata in particolare per due associazioni di volontariato che già tanto stanno facendo per alleviare il disagio di tante persone fragili che chiedono aiuto. I primiraccolti saranno destinati alle Associazioni CABENUS ONLUS, di Padre Giuseppe Carmelo (Parrocchia di Santa Lucia a mare) e O.CARM. ONLUS, di Padre Elia Alleva, con sede in piazza del Carmine. “Sono realtà consolidate che stanno facendo uno sforzo straordinario per i meno fortunati e che hanno bisogno subito di atti concreti di vicinanza per offrire soprattutto pasti ogni giorno di questa terribile pandemia. Ma non basta. Bisogna essere anche vicini al mondo ...

CSSUdine : 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in dire… - CSSUdine : 28 aprile ore 21 #LuiginaTusini! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in dire… - elisadallarche : RT @CSSUdine: AAA #MECENATI CERCASI #iorestoacasa ma con gli artisti! Diventiamo tutti #Mecenati per sostenerli: prosegue con nuovi ospiti… - elisadallarche : RT @CSSUdine: Stasera ore21 #GabrieleBenedetti! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con.. gli artisti del CSS in diretta dalla… - elisadallarche : RT @CSSUdine: 23 aprile ore 21 #RitaMaffei! Tutti i martedì, giovedì e sabato #iorestoacasa con... gli artisti del CSS in diretta dalla pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Mecenati per Coronavirus, Napoli: i Mecenati per l'Arte sostengono le mense delle chiese del Carmine e di Santa Lucia Il Denaro Mecenati per l’arte: primi bonifici per le parrocchie di Santa Lucia a Mare e piazza del Carmine

NAPOLI – M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata ...

Morto Claudio Cerasi, collezionista d’arte e mecenate

È morto all’età di 87 anni l’imprenditore, collezionista e mecenate Claudio Cerasi. Fu l’ideatore del museo di Palazzo Merulana ... Così Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture, che ha ...

NAPOLI – M.A.C.S. i Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport hanno deciso di impegnarsi per le tante famiglie bisognose che in questo periodo stanno soffrendo a Napoli. Una raccolta fondi è stata ...È morto all’età di 87 anni l’imprenditore, collezionista e mecenate Claudio Cerasi. Fu l’ideatore del museo di Palazzo Merulana ... Così Letizia Casuccio, direttrice generale di CoopCulture, che ha ...