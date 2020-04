Mazda Italia proroga fino a 3 mesi tagliandi e garanzie scadute (Di martedì 21 aprile 2020) Mazda Italia sempre più vicina ai propri clienti prorogando fino a tre mesi i tagliandi e le garanzie di tutte le vetture scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020. Con questa iniziativa Mazda tiene conto delle difficoltà che i clienti potrebbero incontrare nel portare le proprie vetture in assistenza, a causa delle restrizioni alla circolazione e alla chiusura delle concessionarie in seguito ai decreti varati per contrastare la pandemia di Covid-19. Attraverso queste misure speciali, il proprietario di una Mazda potrà richiedere interventi fino a tre mesi oltre la scadenza della garanzia e potrà eseguire il tagliando non appena gli sarà possibile1. Inoltre, insieme alla propria rete, Mazda protegge i clienti che avevano una scadenza Mazda Advantage (il programma che permette di avere un costo di guida certo con la ... Leggi su ildenaro Mazda Italia - Coronavirus - previste delle proroghe per tagliandi e finanziamenti

Mazda Italia - Coronavirus - previste delle proroghe per tagliandi e finanziamenti

Mazda MX-30 - la prima full electric del marchio giapponese arriva in Italia – FOTO (Di martedì 21 aprile 2020)sempre più vicina ai propri clientindoa tree ledi tutte le vettureo in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020. Con questa iniziativatiene conto delle difficoltà che i clienti potrebbero incontrare nel portare le proprie vetture in assistenza, a causa delle restrizioni alla circolazione e alla chiusura delle concessionarie in seguito ai decreti varati per contrastare la pandemia di Covid-19. Attraverso queste misure speciali, il proprietario di unapotrà richiedere interventia treoltre la scadenza della garanzia e potrà eseguire il tagliando non appena gli sarà possibile1. Inoltre, insieme alla propria rete,protegge i clienti che avevano una scadenzaAdvantage (il programma che permette di avere un costo di guida certo con la ...

ariolo_orazio : @FedericoLeno64 @toyota_italia Punti di vista...a me le mazda non mi piacciono. - Luca_Zunino : #Mazda #Italia, previste proroghe per tagliandi e finanziamenti. #coronavirus #Covid_19 #lockdown - FedericoLeno64 : @toyota_italia Bruttina. Secondo me dovreste assumere il progettista della mazda - dinoadduci : Mazda Italia - Coronavirus, previste delle proroghe per tagliandi e finanziamenti - CorriereUmbria : Coronavirus, Mazda Italia proroga fino a 3 mesi tagliandi e garanzie delle sue auto - iM iMOTORI del gruppo Corrier… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazda Italia Mazda Italia proroga fino a 3 mesi tagliandi e garanzie scadute Il Denaro Mazda Italia proroga fino a 3 mesi tagliandi e garanzie scadute

Mazda Italia sempre più vicina ai propri clienti prorogando fino a tre mesi i tagliandi e le garanzie di tutte le vetture scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020. Con questa ...

Così Mazda aiuta i City Angels

Questa lontananza diventa maggiore per le persone più deboli o per quanti alla distanza sociale aggiungono quella fisica, ovvero persone ai margini della società, anziani, o coloro che vivono lontani ...

Mazda Italia sempre più vicina ai propri clienti prorogando fino a tre mesi i tagliandi e le garanzie di tutte le vetture scadute o in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 maggio 2020. Con questa ...Questa lontananza diventa maggiore per le persone più deboli o per quanti alla distanza sociale aggiungono quella fisica, ovvero persone ai margini della società, anziani, o coloro che vivono lontani ...