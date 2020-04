Matrimonio online? In Italia si rimanda per fare una festa vera

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) A New York ci si sposa su Zoom. Il matrimonio on line è diventato necessità nei giorni dell’isolamento e il governatore dello Stato Andrew Cuomo ha annunciare che saranno concessi certificati di matrimonio da remoto. Sono nozze a distanza in cui la cerimonia si celebra in video e la documentazione arriva on line. La scelta non è solo questione di romantica voglia di sposarsi. Molti negli Usa hanno perso l’assicurazione sanitaria insieme al lavoro e sposarsi è una delle soluzioni per offrire al partner la copertura sanitaria. https://twitter.com/NYGovCuomo/status/1251570033395974145