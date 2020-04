Matilde Gioli | “Doc non è finito | sistemiamo la seconda parte e torniamo presto”

Leggi su fanpage

(Di martedì 21 aprile 2020), incalzata dalle domande dei fan di Doc - Nelle tue mani, è intervenuta su Instagram per assicurare loro che la fiction non è ancora finita. Mancano, infatti, quattro puntate per completare la prima stagione. Per vederle, però, occorrerà pazientare un po': "Dobbiamo completare due cosine,presto con un sacco di colpi di scena".