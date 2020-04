Mascherine per tutti e negozi che riaprono: il “miracolo” del borgo sperduto tra Lazio e Umbria (Di martedì 21 aprile 2020) Il “miracolo” di Vacone in Sabina: Mascherine per tutti e negozi che aprono C’è un paese, nel cuore del Paese, che sul Coronavirus va in controtendenza. Vacone in Sabina, borgo montano di 237 anime al confine tra Umbria e Lazio, è diventato infatti un modello di efficienza, solidarietà ed economia virtuosa: qui tutti gli abitanti hanno ricevuto a casa la mascherina, e chi è in situazione di disagio anche pacchi alimentari acquistati dai volontari della parrocchia. Non solo: mentre in tutta Italia i negozi chiudono, a Vacone l’emporio del paese, chiuso a Natale dopo quasi 80 anni di attività, ha riaperto in piena emergenza sanitaria con una nuova gestione. Al negozio di Adele – così lo chiamano tutti – si poteva comprare qualsiasi genere di prodotto: dai salumi alle sigarette, dal pane ai liquori, da latte, ... Leggi su tpi Monnalisa avvia produzione mascherine per bambini

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine per Coronavirus e Fase 2, “Mascherine non obbligatorie all’aperto e cene solo in pochi” La Stampa Variati: «Lo Stato fornisca gratis le mascherine»

è fondamentale contare sulla collaborazione di tutti: le difficoltà economiche o la povertà non possono tradursi in una maggiore vulnerabilità davanti alla malattia». Le mascherine secondo Variati ...

Uscio: mascherine, dove e quando ritirarle

Sono tre i punti disposti per il ritiro delle mascherine; gli orari sono indicati nella locandina.

