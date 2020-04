Marco Carta, grave lutto in famiglia: è morta la nonna del cantante – VIDEO (Di martedì 21 aprile 2020) Marco Carta ha subito una grave perdita, è morta la nonna, su Instagram gli dedica un post di addio È morta la nonna di Marco Carta, è stato lui stesso a rivelare la triste notizia ai suoi tantissimi fan. Su Instagram ha dedicato un post di addio alla nonna, alla quale ha dedicato speciali parole. Tra … L'articolo Marco Carta, grave lutto in famiglia: è morta la nonna del cantante – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Marco Carta | Lutto in famiglia VIDEO

Grave lutto per Marco Carta : il suo dolore sui social

Marco Carta in lutto - è morta la nonna : ‘Mi hai insegnato ad amarmi’ (Di martedì 21 aprile 2020)ha subito unaperdita, &ela, su Instagram gli dedica un post di addio &Eladi, &e; stato lui stesso a rivelare la triste notizia ai suoi tantissimi fan. Su Instagram ha dedicato un post di addio alla, alla quale ha dedicato speciali parole. Tra … L'articoloin: &eladelNewNotizie.it.

AnnaMCristofore : RT @GammaStereoRoma: Marco Carta - Non so più amare - marco_dodi : RT @Moonlightshad1: Il giornalista del Corriere della Sera dice che per le inchieste ci vuole il contraddittorio come al talk show. ?@repo… - zazoomnews : Marco Carta in grave lutto è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” - #Marco #Carta #grave #lutto #morta - 361_magazine : Lutto per #MarcoCarta - giornali_it : Marco Carta in grave lutto, è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” #21aprile #QuotidianiOnline #Fanpageit… -