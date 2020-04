Marco Carta chi è? Biografia: età, altezza, Instagram e vita privata (Di martedì 21 aprile 2020) Tutto ciò che vorremmo sapere del cantante che vinse Amici di Maria De Filippi. Età, social, vita privata, carriera, e tanto altro Marco Carta (Fonte foto: Getty Images)Marco Carta, è un cantante italiano, diventato famoso grazie alla vittoria finale del programma, Amici di Maria de Filippi, ottenuta nel 2008. L’anno successivo, fu anche vincitore del Festival di Sanremo. Purtroppo nelle ultime ore, ha subito un grave lutto. Marco Carta età ed altezza Marco Carta è nato a Cagliari, il giorno, 21 maggio 1985. Oggi quindi, il cantante ha 34 anni. Alto 170 cm, Marco pesa circa 69 kg. Marco Carta fidanzato Del fidanzato di Marco non si sono mai avute tantissime informazioni. Lo stesso cantante sardo confessò di essere fidanzato con una persona molto riservata, prima però di essere beccati e fotografati da un noto ... Leggi su chenews Grave lutto per Marco Carta - morta la nonna Elsa Ferrone

Lutto per Marco Carta - addio a Nonna Elsa : “Buon viaggio”

