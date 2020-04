Mai così alto il numero di pazienti dimessi e guariti, oltre 2.700 nelle ultime 24 ore. I malati di Coronavirus calano a 107mila. Ma ci sono ancora centinaia di morti ogni giorno (Di martedì 21 aprile 2020) I malati di Coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bilancio reso noto questa sera dal Dipartimento della Protezione civile, sono attualmente 107.709, con un decremento, rispetto a ieri, di 528 assistiti. Tra gli attualmente positivi 2.471 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 102 pazienti sempre rispetto a lunedì. Degli oltre 107mila malati, 24.134 sono ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 772 in rispetto a ieri, mentre 81.104, pari al 75% del totale, si trovano in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 534 in più e portano il totale a 24.648 decessi dall’inizio dell’emergenza. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 51.600, con un incremento di 2.723 persone rispetto a ieri. Sale, invece, a 142 il totale dei medici morti a causa del Coronavirus, secondo ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - i dati della Protezione Civile : in Italia mai così alto il numero di dimessi e guariti

