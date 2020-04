«Ma quale Covid! Torna al lavoro» La testimonianza di un insegnante

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 21 aprile 2020) «Ora che il numero di morti e di contagi da Covid-19 sembra non spaventare più, e che si parla con insistenza di una Fase 2 di ritorno al, voglio raccontare quello che è successo a me qualche mese fa, per evitare che si faccia lo stesso errore». A parlare è Luca (nome di fantasia per tutelare la sua privacy), e di mestiere fa l’in scuola superiore a Dalmine.