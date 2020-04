Lutto nel mondo politico abruzzese, Morto ex presidente regione Gaetano Novello (Di martedì 21 aprile 2020) Pescara - Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri esprime il suo cordoglio e di tutta l'Assemblea legislativa regionale per la scomparsa di Gaetano Novello, ex presidente del Consiglio regionale durante la IV Legislatura ed ex sindaco della città di Pescara. Nell'esprimere la vicinanza alla famiglia, Sospiri sottolinea come Novello abbia ricoperto un ruolo di primissimo piano nella storia politica della nostra regione e per questo suo considerevole contributo deve essere ricordato dalle presenti e dalle future generazioni di amministratori abruzzesi. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv Lutto nel mondo del cinema - addio al regista che ha fatto divertire tante generazioni

Beautiful - lutto nel cast della famosa soap opera : attori sotto choc

Lutto nel mondo del cinema - morto personaggio de ‘Il Commissario Montalbano” (Di martedì 21 aprile 2020) Pescara - Ildel Consiglio regionale Lorenzo Sospiri esprime il suo cordoglio e di tutta l'Assemblea legislativa regionale per la scomparsa di, exdel Consiglio regionale durante la IV Legislatura ed ex sindaco della città di Pescara. Nell'esprimere la vicinanza alla famiglia, Sospiri sottolinea comeabbia ricoperto un ruolo di primissimo piano nella storia politica della nostrae per questo suo considerevole contributo deve essere ricordato dalle presenti e dalle future generazioni di amministratori abruzzesi. leggi tutto

Radio1Rai : Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto Franco Lauro, telecronista e conduttore di RaiSport, avrebbe comp… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Giornalismo sportivo in lutto: è morto Franco Lauro - tuttosport : Addio a #FrancoLauro, aveva 58 anni: lutto nel mondo del giornalismo ?? - 452Tefiti : RT @itsvivi__: Comunque stamattina penso a quel santo Charlie Swan che in sto film: - non dorme perché la figlia strilla come un'aquila ne… - luigi04250082 : @matteosalvinimi @AlbertoBagnai Cose da pazzi che non si vedono nel resto del mondo in un momento così drammatico t… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Lutto nel commercio per Umberto Bovina “mago” di fiori e piante La Provincia Pavese Lutto a Senigallia per la scomparsa di Irma Seri, storica ristoratrice locale

Aveva gestito con il marito Fabio per più di 30 anni il Ristorante il Gabbiano . La donna, classe 1932, si è spenta nella giornata del 21 aprile; da qualche anno era ospite da alcuni anni alla Casa di ...

'Addio, campione'. Lutto non mondo dello sport: Mario se ne va a soli 25 anni

La famiglia non ha voluto divulgare le cause della scomparsa, che in ogni modo comunque non è legata al Coronavirus. Pavan era anche laureato in ingegneria ed era anche molto attivo nel sociale, aveva ...

Aveva gestito con il marito Fabio per più di 30 anni il Ristorante il Gabbiano . La donna, classe 1932, si è spenta nella giornata del 21 aprile; da qualche anno era ospite da alcuni anni alla Casa di ...La famiglia non ha voluto divulgare le cause della scomparsa, che in ogni modo comunque non è legata al Coronavirus. Pavan era anche laureato in ingegneria ed era anche molto attivo nel sociale, aveva ...