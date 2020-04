Lutto nel mondo del cinema | addio al regista che ha fatto divertire tante generazioni

Leggi su caffeinamagazine

Gene Deitch. Animatore si è spento in Repubblica Ceca all'età di 95 anni. A dare la notizia i famigliari, lascia un grosso nodo alla gola. Gene Deitch, era famoso per aver partecipato alla creazione e lavorazione di classici dell'animazione come Munro, Tom Terrific e Nudnik, oltre che per le serie di Popeye e Tom and Jerry. Iniziò a lavorare nel campo dell'illustrazione artistica e tecnica nel 1942, subito dopo essersi diplomato alla Los Angeles High School. Tra le sue prime mansioni ci furono progetti di aerei per la North American Aviation e copertine e disegni interni per la rivista sul jazz The Record Changer. Dal 1955 al 1956 scrisse e disegnò anche una striscia a fumetti, The Real-Great Adventures of Terr'ble Thompson!, Hero of History, che raccontava le avventure ...