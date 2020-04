Lukaku: «Prima di Inter-Cagliari c’erano 23 giocatori malati su 25. Test sul Coronavirus? Nessuno li ha mai fatti» (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieCon i club di serie A e buona parte del mondo del calcio che preme per una ripartenza il Prima possibile della stagione, arriva il racconto inquietante dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku su quanto l’epidemia di Coronavirus sia stata per lo meno sottovalutata tra le società italiane. Chiacchierando con l’ex Interista Bobo Vieri in una diretta su Instagram, Lukaku ha raccontato quanto fosse preoccupante la situazione nello spogliatoio Interista già a gennaio: «Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo». Il 26 gennaio, quando l’Inter ha giocato in casa contro il Cagliari, ci sono stati altri segnali che hanno preoccupato Lukaku: «Dopo 25 minuti Skriniar ... Leggi su open.online Lukaku "Prima di Inter-Cagliari tutti ammalati"/ "Coronavirus? Nessuna certezza ma.."

