L'Uefa alle federazioni: portare a termine i campionati (Di martedì 21 aprile 2020) L'Uefa ha rinnovato l'invito alle federazioni europee a portare a termine campionati e le coppe nazionali". È la "viva raccomandazione" rivolta dall'organo di governo del calcio europeo alle 55 federazioni affiliate, nel corso di una videoconferenza. Nell'incontro, però, è stato precisato che "alcuni casi specifici saranno valutati appena saranno pronte le linee guida per la partecipazione alle competizioni europee in caso di annullamento di un campionato" Il prtesidente dell''Uefa, Aleksander Ceferin, è tornato sul discorso nazionali, pesantemente sacrificate per le conseguenze del coronavirus, che hanno indotto al rinvio dell'Europeo nel tentativo di far concludere regolarmente i campionati già iniziati. Sono state illustrate "varie ipotesi di calendario per le competizioni per club e per nazionali", anche se la ... Leggi su agi Uefa : «Due ipotesi per finire coppe : gare in parallelo ai campionati o ad agosto»

