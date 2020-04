Lory Del Santo preoccupata lancia un allarme | “Rischiamo la guerra”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 21 aprile 2020)Delsulla crisi economica per coronavirusun: “Rischiamo la guerra” A soffrire per molte preoccupazioni economiche di questo periodo difficile a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus sono anche i personaggi famosi. Il settore del mondo dello spettacolo è stato messo in ginocchio: se i personaggi pubblici non lavorano, non guadagnano, esattamente come noi comuni mortali. La maggior parte delle trasmissioni televisive sono state sospese ed è inevitabile che i contenitori fanno a meno degli opinionisti. Lo sa beneDelcheper questo periodo hato unin una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv: “Rischiamo la guerra per le strade”. La showgirl e opinionista, nonchè regista,Delè moltoper la crisi economica che investirà non ...