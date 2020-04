Lory Del Santo | allarme choc Rischiamo la guerra per le strade

Lory_221b : RT @robertobo65: Coronavirus, vigili del fuoco del Regno Unito intonano ‘Bella ciao’: “Forza fratelli italiani” con questa mi è scesa qual… - fagioliny : Aveva ragione Lory Del Santo - P_Lory_ : RT @ThomasOfficial: La nuova #letsdanceathome #challenge è dedicata ad un altro importantissimo artista, musicista e performer straordinari… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del

Il Sussidiario.net

Lory Del Santo è seriamente preoccupata per la grave crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono fermi ai box e non sanno quando potranno ...Il settore del mondo dello spettacolo è stato messo in ginocchio: se i personaggi pubblici non lavorano, non guadagnano, esattamente come noi comuni mortali. La maggior parte delle trasmissioni ...