Lo scatto di Marianna | infermiera e fotografa | diventa racconto anti-virus

"Sguardi da non dimenticare". La foto di Marianna Loria ad una collega infermiera, premiata in un concorso fotografico."Come naufraghi di fronte a un'onda troppo alta, medici e infermieri non si sono tirati indietro ma hanno combattuto anche a mani nude". Coraggio e determinazione mette in primo piano Marianna Loria, l'infermiera calabrese di San Giovanni in Fiore, con la passione per la fotografia, autrice della foto di una collega "con lo sguardo che racconta tutta la paura, l'ansia, il coraggio di chi sta tutti i giorni in trincea, a combattere contro un nemico invisibile, dannatamente forte, che sta uccidendo prima di tutto medici, infermieri e personale addetto", evidenzia il giornalista e scrittore Franco Laratta. "Uno scatto fotografico per esprimere la mia gratitudine ai colleghi professionisti della salute, che ogni giorno lottano in prima linea contro il Covid-19", tiene a sottolineare Marianna Loria.

“Uno scatto fotografico per esprimere la mia gratitudine ai colleghi professionisti della salute, che ogni giorno lottano in prima linea contro il Covid-19”, tiene a sottolineare Marianna Loria.

