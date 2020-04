Liverpool-Atletico Madrid ha diffuso il contagio | il consigliere del governo | “Ipotesi da

(Di martedì 21 aprile 2020) La partita degli ottavi di finale di ritorno di Champions League tra, disputata l'11 marzo, potrebbe aver contribuito alla propagazione del virus in Inghilterra e in Spagna. Ildelbritannico, Angela McLean, ha detto: "Quando saranno state compiute tutte le indagini scientifiche, sarà interessante analizzare l'eventuale legame tra il virus circolato ae quello circolato in Spagna".

La partita degli ottavi di finale di ritorno di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, disputata l'11 marzo, potrebbe aver contribuito alla propagazione del virus in Inghilterra e in Spagna ...