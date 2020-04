LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA: Conte al senato: “No a questo MES, la app sarà facoltativa”. Alle 17.30 il Premier alla Camera (Di martedì 21 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: Tra poco è in programma la seduta alla Camera 17.23: La seduta al senato si chiude qui 17.22: Intervento durissimo della presidente del senato Maria Elisabetta Alberti Casellati contro chi ha interrotto il senatore Pepe 17.20: senatore Pasquale Pepe (Lega): “Il senatore Toninelli si deve vergognare per l’attacco alla Lombardia. Vengo a mani nude perchè il Governo ci ha lasciato senza mascherine, non abbiamo avuto risposte dal Governo per le tasse delle aziende che devono riaprire le saracinesche. I 400 milioni sono già finiti. Per noi la Lombardia è stato sempre sinonimo di efficienza” 17.18: Toninelli 5Stelle: “Chi si è espresso come orgoglioso del governo lombardo, lo vada a chiedere alle famiglie dei contagiati Covid della Lombardia” 17.17: Toninelli 5Stelle: “La ... Leggi su oasport LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA : l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale. “No a questo MES - la app sarà facoltativa”

LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA : l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale. “L’Italia dice no a questo MES - la app sarà facoltativa”

Coronavirus e Consiglio Ue - il discorso di Conte in Senato e alla Camera | DIRETTA LIVE (Di martedì 21 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28: Tra poco è in programma la seduta alla Camera 17.23: La seduta alsi chiude qui 17.22: Intervento durissimo della presidente delMaria Elisabetta Alberti Casellati contro chi ha interrotto ilre Pepe 17.20:re Pasquale Pepe (Lega): “Ilre Toninelli si deve vergognare per l’attacco alla Lombardia. Vengo a mani nude perchè il Governo ci ha lasciato senza mascherine, non abbiamo avuto risposte dal Governo per le tasse delle aziende che devono riaprire le saracinesche. I 400 milioni sono già finiti. Per noi la Lombardia è stato sempre sinonimo di efficienza” 17.18: Toninelli 5Stelle: “Chi si è espresso come orgoglioso del governo lombardo, lo vada a chiedere alle famiglie dei contagiati Covid della Lombardia” 17.17: Toninelli 5Stelle: “La ...

spencerandlewis : #SpencerTalks live now. Oggi parleremo di #ImmuniApp e del discorso di #Conte in #Senato con @william_nonnis,… - zazoomblog : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA. Iniziato il discorso di Conte a Camera e Senato - #Coronavirus #Ultime… - OA_Sport : LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA: l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale - quietbatpeopIe : questa versione live da vedere soprattutto per il discorso che fa all'inizio e che valida tutti noi fan che ci facc… - zazoomblog : LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA: l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale -… -