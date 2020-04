“L’Italia rischia 800mila morti per il Coronavirus”: quel documento del Ministero tenuto segreto per non scatenare il panico (Di martedì 21 aprile 2020) “L’Italia rischia 800mila morti per Coronavirus”: il file segreto del Ministero A gennaio 2020, quando il Coronavirus era affare quasi esclusivo della Cina, il Ministero della Salute italiano elaborò un documento secondo cui l’Italia rischiava fino a 800mila morti per Covid-19. Per non scatenare il panico tra i cittadini, quel documento fu coperto da segreto. Lo rivela il Corriere della Sera nell’edizione di oggi, martedì 21 aprile, citando una fonte iper qualificata: Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero. Intervistato dalla giornalista Monica Guerzoni, Urbani dice: “Già dal 20 gennaio avevamo pronto un piano secretato e quel piano abbiamo seguito. La linea è stata non spaventare la popolazione e lavorare per contenere il contagio. Se il governo non avesse adottato le zone rosse e le ... Leggi su tpi Coronavirus - Conte : “L’Italia sta pagando un prezzo molto alto - rischia contagio di ritorno se l’Europa non è unita”

