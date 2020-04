L’Italia è grande: Fiona May e il bis iridato di Edmonton 2001. L’unica donna azzurra con due ori ai Mondiali (Di martedì 21 aprile 2020) Sei anni, con in mezzo due argenti olimpici, due argenti iridati ed europei e due bronzi iridati ed europei: tra l’oro mondiale di Goteborg del 1995 e quello di Edmonton nel 2001 è raccolto il meglio di una carriera straordinaria, forse irripetibile come quella di Fiona May, l’unica donna italiana che è riuscita nell’impresa di concedere il bis d’oro nella rassegna mondiale di atletica leggera, specialità salto in lungo. In quei sei anni sono raccolti risultati straordinari ma anche tanta rabbia perchè Fiona May, un oro olimpico e anche un titolo europeo li avrebbe meritati per la qualità della sua carriera, iniziata con la maglia britannica (due Giochi Olimpici, Seul e Barcellona, un oro al Mondiale juniores e un oro all’Europeo juniores e un argento alle Universiadi) e proseguita dal 1994, dopo il matrimonio con ... Leggi su oasport L’Italia è grande : Vanessa Ferrari e il leggendario oro di Aarhus 2006. La Farfalla che incantò il mondo

