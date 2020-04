L'Inter studia il mercato: due obiettivi "giovani e italiani" per rinforzare la rosa (Di martedì 21 aprile 2020) Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di mercato resta quello di ringiovanire ed italianizzare la rosa. Beppe Marotta e Pero Ausilio andranno a caccia di due centrocampisti, due esterni e due attaccanti (tre se dovesse partire Lautaro Martinez direzione Barcellona) per puntellare la squadra di Antonio Conte. Sperando di riuscire ad incassare quanto preventivato dai numerosi giocatori in prestito in giro per l'Europa, il club nerazzurro ripartirà sul mercato con due nomi... Leggi su 90min ​Steve Mvoue - il gioiello africano che studia Pogba : l'Inter si iscrive alla corsa

Cinema e coronavirus - il MIBACT studia i primi interventi e apre la sessione tax credit 2020

Giulio e la scuola a distanza/ Internet è ko - 12enne studia su un banco nei campi (Di martedì 21 aprile 2020) Uno deglidell'per la prossima sessione diresta quello di rinre edzzare la. Beppe Marotta e Pero Ausilio andranno a caccia di due centrocampisti, due esterni e due attaccanti (tre se dovesse partire Lautaro Martinez direzione Barcellona) per puntellare la squadra di Antonio Conte. Sperando di riuscire ad incassare quanto preventivato dai numerosi giocatori in prestito in giro per l'Europa, il club nerazzurro ripartirà sulcon due nomi...

passione_inter : Dall'Inghilterra - L'Inter studia il colpo Kean: 29 milioni sul piatto per convincere l'Everton -… - UgoBaroni : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport - #Stadio ?? ? #Commisso: «Italia mia svegliati» ? Anche #Milan e #Inter per il sì. #G… - internewsit : La Ligue 1 studia la ripartenza dopo il Coronavirus: Serie A 'modello' - - GruppoEsperti : #Inter, #Conte studia la metamorfosi per #Eriksen #Fantacalcio - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorSport - #Stadio ?? ? #Commisso: «Italia mia svegliati» ? Anche #Milan e #Inter per il sì. #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter studia L'Inter studia il mercato: due obiettivi "giovani e italiani" per rinforzare la rosa 90min L'Inter studia il mercato: due obiettivi "giovani e italiani" per rinforzare la rosa

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di mercato resta quello di ringiovanire ed italianizzare la rosa. Beppe Marotta e Pero Ausilio andranno a caccia di due centrocampisti, due este ...

Le aperture in Spagna - L'Inter chiede Alena e Semedo per Lautaro Martinez

Ha già consultato la liga e la FEF. Il Madrid studia l'opzione di giocare a Valdebebas se torna il campionato. Le partite a porte chiuse alimentano il piano. La misura sarebbe dare una forte ...

Uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima sessione di mercato resta quello di ringiovanire ed italianizzare la rosa. Beppe Marotta e Pero Ausilio andranno a caccia di due centrocampisti, due este ...Ha già consultato la liga e la FEF. Il Madrid studia l'opzione di giocare a Valdebebas se torna il campionato. Le partite a porte chiuse alimentano il piano. La misura sarebbe dare una forte ...