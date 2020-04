Libertà limitate. Perché le “vestali della Costituzione” tacciono? (Di martedì 21 aprile 2020) Si può avere una opinione positiva o critica sulla nostra Costituzione, probabilmente da rivedere in più punti, ma non si può negare che, al suo cospetto, sono state garantite e rafforzate per tanti anni le nostre libertà fondamentali, i nostri diritti di libertà.La nostra Costituzione nacque in un contesto particolare, ove il pericolo era di evitare quello che qualcuno potesse anche solo accarezzare l’idea di un potere sproporzionato nelle mani di una sola o poche persone. I costituenti risposero a questa esigenza dividendo e frazionando quanto più possibile il potere.Questa idea di fondo, nel corso degli anni, è stata declinata in modi sempre più assemblearistici e consociativi. Tanto che alla fine ne è risultata intaccata la stessa capacità e rapidità di decisione dei governanti e il sistema-Paese ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il costituzionalista : “Libertà limitate? Diritto alla salute prevale. Deputato positivo? Tutti i parlamentari devono votare” (Di martedì 21 aprile 2020) Si può avere una opinione positiva o critica sulla nostra Costituzione, probabilmente da rivedere in più punti, ma non si può negare che, al suo cospetto, sono state garantite e rafforzate per tanti anni le nostre libertà fondamentali, i nostri diritti di libertà.La nostra Costituzione nacque in un contesto particolare, ove il pericolo era di evitare quello che qualcuno potesse anche solo accarezzare l’idea di un potere sproporzionato nelle mani di una sola o poche persone. I costituenti risposero a questa esigenza dividendo e frazionando quanto più possibile il potere.Questa idea di fondo, nel corso degli anni, è stata declinata in modi sempre più assemblearistici e consociativi. Tanto che alla fine ne è risultata intaccata la stessa capacità e rapidità di decisione dei governanti e il sistema-Paese ...

