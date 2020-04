L’horror italiano Daymare 1998 è gratis su PC: ecco come scaricarlo fino al 24 aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus, Daymare 1998 è un videogame che pare assolutamente attuale. Il titolo sviluppato dai ragazzi italiani di Invader Studios ci chiama infatti a combattere mostruosità assortite nate a seguito di un'epidemia, con un virus che sta trasformando la popolazione mondiale in famelici non morti. Un titolo che si ispira dichiaratamente alla saga di Resident Evil, ed in particolare al secondo capitolo, oggetto di un remake - a cui proprio i programmatori tricolore hanno contribuito - lo scorso anno come avvenuto per il terzo episodio solo di recente - già letta la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake? https://www.youtube.com/watch?v=GX5ZNh0sxvc Allo stesso modo, proprio per venire incontro a tutti quei videogiocatori dello Stivale costretti a casa per contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, Invader Studios e il publisher ... Leggi su optimagazine Follia Dear Father - data di uscita per l’horror game italiano (Di martedì 21 aprile 2020) Ai tempi del Coronavirus,è un videogame che pare assolutamente attuale. Il titolo sviluppato dai ragazzi italiani di Invader Studios ci chiama infatti a combattere mostruosità assortite nate a seguito di un'epidemia, con un virus che sta trasformando la popolazione mondiale in famelici non morti. Un titolo che si ispira dichiaratamente alla saga di Resident Evil, ed in particolare al secondo capitolo, oggetto di un remake - a cui proprio i programmatori tricolore hanno contribuito - lo scorso annoavvenuto per il terzo episodio solo di recente - già letta la nostra recensione di Resident Evil 3 Remake? https://www.youtube.com/watch?v=GX5ZNh0sxvc Allo stesso modo, proprio per venire incontro a tutti quei videogiocatori dello Stivale costretti a casa per contenere il diffondersi del contagio da COVID-19, Invader Studios e il publisher ...

