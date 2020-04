Lewis Hamilton giura fedeltà alla Mercedes (Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti © formula1.it Non esiste la crisi del settimo anno per Lewis Hamilton. E d’altronde sarebbe difficile spiegarlo perché le sue nozze con la Mercedes, celebrate appunto nel 2013, hanno fruttato 5 dei suoi sei titoli iridati, consentendogli di ottenere il record di pole (88) e arrivare a 84 vittorie. La dichiarazione d’amore via social dunque non può stupire. Forse pungolato da un titolo del quotidiano Sun secondo il quale il suo sogno di un mega contratto Ferrari si sarebbe infranto di fronte alla volontà di Vettel di restare, il campione del mondo si è divertito con un gioco di parole: «Non sogno un altro team, perché io sono già in un team da sogno». E per ribadire il concetto ha aggiunto: «Non c’è niente sulla mia strada, non sto cercando di muovermi, lavoro con le ... Leggi su lapiazzettadellosport Lewis Hamilton : “Ferrari? No - resto in Mercedes. È la migliore scuderia al mondo”

