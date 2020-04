Letizia di Spagna, le regole che non ha rispettato alla presenza della Regina Elisabetta (Di martedì 21 aprile 2020) Anche le Regine ogni tanto sbagliano: sembra impossibile, eppure Letizia di Spagna, così abituata a etichette reali e a norme rigide, avrebbe infranto qualche regola al cospetto della Regina Elisabetta. La Ortiz, vera e proprio Regina di stile, sempre perfetta e impeccabile, esigente ed elegantissima quando si tratta del suo look, in passato avrebbe fatto qualche scivolone davanti alla Regina di Inghilterra. Di certo l’elenco delle regole da seguire alla presenza della Monarca è molto lungo: si va dall’assenza di contatto fisico alla puntualità, dagli inchini al rigido dress code, senza dimenticare di stare in piedi finché non è la Regina a sedersi e che è opportuno parlare solo quando è lei a rivolgere la parola in modo diretto. Però, nel caso di Felipe VI e Letizia alcuni dei protocolli non vengono applicati. Per loro ... Leggi su dilei Letizia di Spagna - il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche

Letizia di Spagna - saltano le tradizioni. Come trascorrerà la Pasqua

Letizia di Spagna - la regola che impone a Felipe (Di martedì 21 aprile 2020) Anche le Regine ogni tanto sbagliano: sembra impossibile, eppuredi, così abituata a etichette reali e a norme rigide, avrebbe infranto qualche regola al cospetto. La Ortiz, vera e propriodi stile, sempre perfetta e impeccabile, esigente ed elegantissima quando si tratta del suo look, in passato avrebbe fatto qualche scivolone davantidi Inghilterra. Di certo l’elenco delleda seguireMonarca è molto lungo: si va dall’assenza di contatto fisicopuntualità, dagli inchini al rigido dress code, senza dimenticare di stare in piedi finché non è laa sedersi e che è opportuno parlare solo quando è lei a rivolgere la parola in modo diretto. Però, nel caso di Felipe VI ealcuni dei protocolli non vengono applicati. Per loro ...

zazoomnews : Letizia di Spagna il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche - #Letizia #Spagna #compromesso… - enricaroddolo : Lo smart working di re Felipe VI e della regina Letizia in Spagna - Pere34859362 : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… - MnicaMb2 : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… - frankieporras : RT @adeoli1011: Foto di questa settimana: Sofia di Svezia Vs Letizia di Spagna. Premesso che sono repubblicana, posso dire che esiston… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna, il compromesso sulle figlie per mettere a tacere le polemiche DiLei Letizia Ortiz: la Principessa Leonor e l'Infanta Sofia in pubblico per spegnere le polemiche

La Regina di Spagna Letizia Ortiz ha deciso di far apparire in pubblico le figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, per spegnere le polemiche. Infatti la casa reale spagnola in queste ...

Violenza domestica: i numeri sono triplicati nell’ultimo periodo

In Spagna, per esempio, il ministero della Giustizia ha incluso i tribunali che si occupano ... scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell’ordine» così afferma la ...

La Regina di Spagna Letizia Ortiz ha deciso di far apparire in pubblico le figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, per spegnere le polemiche. Infatti la casa reale spagnola in queste ...In Spagna, per esempio, il ministero della Giustizia ha incluso i tribunali che si occupano ... scoraggiano le donne dal telefonare o recarsi personalmente dalle forze dell’ordine» così afferma la ...