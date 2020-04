Lega Serie A si compatta “Proviamo a chiudere la stagione” (Di martedì 21 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – L'assemblea della Lega di Serie A si e' ritrovata compatta nel provare a chiudere la stagione. Anche alcune societa' che avevano manifestato una posizione molto rigida contro la possibilita' di concludere il campionato di calcio di Serie A nonostante l'emergenza Coronavirus, si accodano alla maggioranza delle squadre della massima Serie nel provare a lavorare per la chiusura della stagione “qualora il governo ne consenta lo svolgimento”. L'Assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina in videoconferenza, ha infatti con voto unanime di tutte le venti societa', confermato “l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attivita' sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come gia' evidenziato ... Leggi su liberoquotidiano La Lega Serie A ha votato all’unanimità per portare a termine la stagione 2019/20

Assemblea della Lega Serie A conclusa : il comunicato

L’Assemblea di Lega conferma la ripartenza della Serie A : tutti i 20 club hanno detto sì (Di martedì 21 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – L'assemblea delladiA si e' ritrovatanel provare ala stagione. Anche alcune societa' che avevano manifestato una posizione molto rigida contro la possibilita' di concludere il campionato di calcio diA nonostante l'emergenza Coronavirus, si accodano alla maggioranza delle squadre della massimanel provare a lavorare per la chiusura della stagione “qualora il governo ne consenta lo svolgimento”. L'Assemblea dellaA, riunitasi questa mattina in videoconferenza, ha infatti con voto unanime di tutte le venti societa', confermato “l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attivita' sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come gia' evidenziato ...

AntoVitiello : Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stag… - tuttosport : #Filadelfia, il #Torino si muove: la Lega si può convincere - ilPostSport : La Lega Serie A ha votato all’unanimità per portare a termine la stagione 2019/20 - Noovyis : (Lega Serie A si compatta “Proviamo a chiudere la stagione”) Playhitmusic - - kisskissnapoli : Ghirelli, pres. LegaPro: 'Molti club di Lega Pro invece non hanno i mezzi sufficienti per farlo al momento. In Seri… -