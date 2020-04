Lega Serie A si compatta “Proviamo a chiudere la stagione”

(Di martedì 21 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – L’assemblea delladiA si e’ ritrovatanel provare ala stagione. Anche alcune societa’ che avevano manifestato una posizione molto rigida contro la possibilita’ di concludere il campionato di calcio diA nonostante l’emergenza Coronavirus, si accodano alla maggioranza delle squadre della massimanel provare a lavorare per la chiusura della stagione “qualora il governo ne consenta lo svolgimento”. L’Assemblea dellaA, riunitasi questa mattina in videoconferenza, ha infatti con voto unanime di tutte le venti societa’, confermato “l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa ...

AntoVitiello : Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stag… - SkySport : Serie A, assemblea di Lega all'unanimità: 'Volontà è finire la stagione' - RaiSport : ?? @SerieA all'unanimità: 'La stagione va portata a termine' A favore della delibera anche #Torino e #Brescia, con… - Piergiosev : RT @RaiSport: ?? @SerieA all'unanimità: 'La stagione va portata a termine' A favore della delibera anche #Torino e #Brescia, contrari prim… - infoitsport : Assemblea Lega serie A, al via l’incontro per la ripresa del campionato -

Spadafora interviene anche sulla possibilità, in caso di ripresa del campionato, di trasmettere le partite in chiaro: "Valuteremo ogni opportunità - le parole del ministro - Bisogna mettere ordine ...Si e svolta oggi l'assemblea della lega Serie A che ha ufficialmente dichiarato l'intenzione, da parte di tutti i club, di tornare a giocare. E, come si legge nel comunicato stampa, con l'inizio della ...