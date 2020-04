L’economista Jacques Attali: “Ora l’economia deve avere il solo obiettivo di difendere la vita” (Di martedì 21 aprile 2020) L’economista Jacques Attali: “Ora l’economia deve avere il solo obiettivo di difendere la vita” “solo evitando di mettere in contrapposizione vita ed economia, ma mettendole una a fianco all’altra, eviteremo la peggiore recessione di tutti i tempi e faremo uscire il mondo dall’incubo in cui sta sprofondando”. L’economista francese Jacques Attali, già consigliere speciale di Mitterrand e Sarkozy, ha parlato in un’intervista a Fanpage della “via d’uscita” rispetto alla crisi economica che sta colpendo il mondo a causa della pandemia di Coronavirus. “Questa non è una crisi economica, né una crisi finanziaria”, sottolinea l’economista. “Questa è una crisi sanitaria in cui l’umanità ha deciso consapevolmente di fermare l’economia. ... Leggi su tpi (Di martedì 21 aprile 2020) L’economista: “Ora l’economiaildila vita” “evitando di mettere in contrapposizione vita ed economia, ma mettendole una a fianco all’altra, eviteremo la peggiore recessione di tutti i tempi e faremo uscire il mondo dall’incubo in cui sta sprofondando”. L’economista francese, già consigliere speciale di Mitterrand e Sarkozy, ha parlato in un’intervista a Fanpage della “via d’uscita” rispetto alla crisi economica che sta colpendo il mondo a causa della pandemia di Coronavirus. “Questa non è una crisi economica, né una crisi finanziaria”, sottolinea l’economista. “Questa è una crisi sanitaria in cui l’umanità ha deciso consapevolmente di fermare l’economia. ...

