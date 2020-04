Lecco Decreto liquidità Corsa ai 25mila euro

(Di martedì 21 aprile 2020) Numerosissime le richieste delle imprese interessate al credito agevolato garantito dallo Stato - Gotti (Ubi Banca): «I fondi arrivano in una giornata», Aquilino (Creval): «Pronti da tempo ad aiutare le imprese»

La legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), il decreto fiscale e il decreto milleproroghe, in sede di conversione (con legge 28/02/2020 n. 8), hanno previsto le seguenti novità: tra queste ...Numerosissime le richieste delle imprese interessate al credito agevolato garantito dallo Stato - Gotti (Ubi Banca): «I fondi arrivano in una giornata», Aquilino (Creval): «Pronti da tempo ad aiutare ...