Le teorie infondate di Luc Montagnier sul coronavirus

L'intervento di un premio Nobel per la medicina – successivamente molto discusso e screditato – è diventato virale sui social network

In ambito scientifico, inoltre, contano i fatti e le evidenze scientifiche più delle persone. Nel 2012 alcune sue teorie sull’HIV erano state giudicate infondate dalla stessa Françoise Barré-Sinoussi; ...

Entrambe le teorie sono infondate, ma le parole di queste figure popolari ha accresciuto la sensibilità degli utenti già preoccupati di questa eventuale correlazione. All'ulteriore esposizione di ...

