Le società di serie A | il campionato deve riprendere Palla al governo

L'Assemblea della Lega serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020. Sempre qualora il governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza". Così la Lega di serie A in una nota al termine dell'Assemblea delle venti società di calcio, bloccato dalla crisi del coronavirus. "La ripresa dell'attività sportiva -aggiunge la Lega serie A-, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai ...

Serie A - si riparte? Spadafora : “La ripresa non è certa - le società non si illudano”

