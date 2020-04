Le notizie di martedì sul coronavirus in Italia (Di martedì 21 aprile 2020) I casi rilevati in totale sono 183.957 e i morti da ieri sono 454, ma sono in calo sia le persone positive che quelle ricoverate in terapia intensiva Leggi su ilpost Le notizie di martedì sul coronavirus In Italia

Quarantenesimo minuto : notizie su calcio e sport. Martedì 14 aprile

Le notizie di martedì sul coronavirus dall’Italia (Di martedì 21 aprile 2020) I casi rilevati in totale sono 183.957 e i morti da ieri sono 454, ma sono in calo sia le persone positive che quelle ricoverate in terapia intensiva

Corriere : Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, c... - Mustapha1508 : RT @Corriere: Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, c... - Paesedellanima : RT @Corriere: Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, c... - avv_procopio : RT @Corriere: Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, calano i ricoveri - MikeMikeWhiskey : RT @Corriere: Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, calano i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : notizie martedì Riapertura negozi del 14 aprile: cosa cambia e nuove regole Corriere della Sera