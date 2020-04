Le Iene Show ritornano oggi 21 Aprile su Italia1 dopo stop per Coronavirus: anticipazioni, servizi, temi (Di martedì 21 aprile 2020) Le Iene Show ritornano dopo una lunga assenza in tv questa sera in prime time come sempre su Italia1 e ri riappropriano del proprio rapporto col pubblico dopo lo stop forzato per Coronavirus.Il noto programma, come sempre contraddistinto da servizi, inchieste, scoop e anche divertenti gag e scherzi vip dunque torna in prima serata oggi 21 Aprile 2020. Cosa ci sará da aspettarci? Torna in tv, l´appuntamento con le Iene Show dopo la sospensione per Coronavirus e, come confermano tutte le anticipazioni ovviamente la pandemia sará al centro della puntata: “Parleremo del Covid”, fanno sapere dalla redazione.In una versione ovviamente modificata, senza i classici tormentoni degli appostamenti in strada e delle inchieste sul campo, Le Iene tornano in onda con la prima edizione prodotta e pensata nel post-Coronavirus.Si parte con la prima serata del 21 Aprile, su ... Leggi su italiasera Stasera in tv – Le Iene Show : puntata - video e scherzi di oggi 21 aprile

