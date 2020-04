Le Iene | lo scherzo a Michelle Hunziker VIDEO

(Di martedì 21 aprile 2020) Nella puntata de LeShow di martedì 21 aprile 2020, in onda su Italia 1, è stato trasmesso lorealizzato ai danni di. Complice la figlia Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio, poi naufragato, con Eros Ramazzotti. Alla base dello- il primo da parte dellein tempi di quarantena per il coronavirus - la finta circostanza di Aurora tradita dal fidanzato Goffredo Cerza con la sua migliore amica Sara Daniele (figlia di Pino). Un tradimento consumato in casa.Le, lo) 21 aprile 2020 22:26.

Da oggi ripartono Le Iene e non poteva mancare in questo primo appuntamento in versione quarantena il consueto scherzo. Torna ad essere protagonista Michelle Hunziker, questa volta nei panni della ...I nostri Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno deciso di organizzare il primo scherzo in quarantena de Le Iene. Complice la figlia Aurora, i due hanno fatto davvero tremare la povera Michelle ...