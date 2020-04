Le Iene accusano il vice ministro Sileri | All' Umberto I le mascherine ​vendute

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Francesca Galici Letornano in onda con un servizio che indaga sul presunto conflitto di interessi delministriper la fornitura di DPI agli ospedali di Roma Oggi, 21 aprile, Letornano in onda dopo quasi due mesi di stop. Il programma di Italia 1 era stato sospeso ai primi di marzo per un caso di coronavirus nella redazione del programma. A essere colpito dal Covid-19 era stato la iena Alessandro Politi, che solo pochi giorni fa ha denunciato la sua situazione. A distanza di un mese, infatti, il giornalista era ancora positivo e si chiedeva se i 14 giorni di quarantena imposti in caso di positività fossero sufficienti. Ora, il programma di Parenti è pronto a tornare in onda con una formula diversa, in uno studio virtuale, per riprendere l'informazione che tanto piace ai suoi telespettatori. Numerose le inchieste presentate questa sera, tra ...