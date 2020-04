Inter : ?? | PALINSESTO Oggi pomeriggio i Social Media Manager siete voi! Scriveteci quali foto, video, partite, idoli vorr… - Piccolo_Teatro : Tantissimi auguri di buon compleanno a #GianricoTedeschi, per settant’anni grande protagonista e testimone del teat… - Giacinti9 : Oggi ho ricevuto questa foto e mi sono commossa. ???? Ma sappiate che le persone speciali siete voi, rischiate la VOS… - cisko04 : RT @AlexyaPan: Antipasto delle foto che ho fatto oggi. - rodrigo_vert : RT @dariosci1: #21aprile2020 In 2773 anni, credo, mai così vuota. Ma tempi migliori arriveranno e torneremo a camminare per queste strade i… -

Ultime Notizie dalla rete : foto oggi Le foto di oggi in Parlamento Il Post Le foto di oggi in Parlamento

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi ha parlato al Senato e alla Camera per informare sulle azioni svolte dal governo finora per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia, e su ...

Festa a bordo piscina tra rampolli di buona famiglia in tempi di quarantena: al via accertamenti

Nella foto si vede anche un tavolino con una coppa e una bottiglia di champagne o di spumante. Insomma, tutti particolari e dettagli che non lascerebbero ipotizzare una scampagnata improvvisata. Ma ...

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi ha parlato al Senato e alla Camera per informare sulle azioni svolte dal governo finora per contrastare la diffusione del coronavirus in Italia, e su ...Nella foto si vede anche un tavolino con una coppa e una bottiglia di champagne o di spumante. Insomma, tutti particolari e dettagli che non lascerebbero ipotizzare una scampagnata improvvisata. Ma ...