Le controindicazioni dei farmaci contro il Coronavirus sono arrivate ora: due pazienti cinesi si risvegliano con la pelle nera (Di martedì 21 aprile 2020) Ci mancava solo questa, potremmo dire. E’ pazzesca la storia che arriva dalla Cina e che è rimbalzata su tutte le tv nazionali. I protagonisti sono Yi Fan e Hu Weifeng, due medici che si sono ritrovati con la pigmentazione alterata, probabilmente a causa degli effetti collaterali al fegato causati da alcuni farmaci. Il tutto è accaduto al Wuhan Central Hospital, dove i due medici, entrambi 42enni e colpiti dal Coronavirus, si sono sottoposti ad oltre un mese di terapia intensiva e all’improvviso, un giorno, si sono risvegliati con la pelle molto più scura del solito. Perché? A quanto spiegato dagli esperti il tutto dipenderebbe dagli effetti collaterali di un farmaco utilizzato per combattere il Covid-19 il quale avrebbe causato un malfunzionamento del fegato, provocando così l’alterazione della pigmentazione. Si tratta ... Leggi su meteoweb.eu Le controindicazioni dei farmaci contro il Coronavirus sono arrivati ora : due pazienti cinesi si risvegliano con la pelle nera (Di martedì 21 aprile 2020) Ci mancava solo questa, potremmo dire. E’ pazzesca la storia che arriva dalla Cina e che è rimbalzata su tutte le tv nazionali. I protagonistiYi Fan e Hu Weifeng, due medici che siritrovati con la pigmentazione alterata, probabilmente a causa degli effetti collaterali al fegato causati da alcuni. Il tutto è accaduto al Wuhan Central Hospital, dove i due medici, entrambi 42enni e colpiti dal, sisottoposti ad oltre un mese di terapia intensiva e all’improvviso, un giorno, sirisvegliati con la pelle molto più scura del solito. Perché? A quanto spiegato dagli esperti il tutto dipenderebbe dagli effetti collaterali di un farmaco utilizzato per combattere il Covid-19 il quale avrebbe causato un malfunzionamento del fegato, provocando così l’alterazione della pigmentazione. Si tratta ...

cimarysol : @aliberti_p Ciò non toglie che i vaccini siano medicine ,e ,come tutte le medicine , hanno controindicazioni. Oppur… - Nikybo85 : @HAL9MILA @RaiSport Non è così semplice..sarebbe sempre un vaccino, con tutte le sue controindicazioni..ci siamo gi… - Markus70 : @totobrocchi @k9oskal @LauraMaceroni Non ho detto questo chi prende il RdC è perchè non ha lavoro giusto? Perfetto… - KitemuoT : @M_Dellorto @lucianocapone Scientificamente balordo dire che il vaccino ha controindicazioni o effetti collaterali… - Italiachevorre1 : @TeresaBellanova @Viminale Sig. Ministro ci può spiegare quale sono le controindicazioni che impediscono di VALUTAR… -

Ultime Notizie dalla rete : controindicazioni dei Le controindicazioni dei farmaci contro il Coronavirus sono arrivati ora: due pazienti cinesi si risveglia ... Meteo Web L'allarme: "Mancano i farmaci, sono utilizzati tutti per il Covid"

possono anche portare controindicazioni. Le ditte produttrici devono consegnare alle farmacie soltanto in base alle ricette presentate dagli utenti e i farmacisti devono dissuadere dalle cure fai da ...

MALAGÒ, Confido in apertura allo sport dal 4/5

Certo, chi fa atletica leggera e corre da solo a distanza di 30 metri dagli altri all'aperto non mette in pericolo nessuno. Ecco, se non ci saranno controindicazioni, dal 4 maggio questi potranno ...

possono anche portare controindicazioni. Le ditte produttrici devono consegnare alle farmacie soltanto in base alle ricette presentate dagli utenti e i farmacisti devono dissuadere dalle cure fai da ...Certo, chi fa atletica leggera e corre da solo a distanza di 30 metri dagli altri all'aperto non mette in pericolo nessuno. Ecco, se non ci saranno controindicazioni, dal 4 maggio questi potranno ...